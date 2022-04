Maria Rita Pontes lança livro sobre Santa Dulce dos Pobres e sua obra de amor

Como parte das homenagens em memória dos 30 anos do falecimento da primeira santa brasileira, as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) promovem, nesta terça-feira (12), em Salvador. o lançamento do livro Irmã Dulce dos Pobres – Uma Santa do nosso tempo, da jornalista Maria Rita Pontes, superintendente da instituição e sobrinha da religiosa baiana.

A é apresentada ao público hoje das 16h às 19h30 no Memorial Irmã Dulce (MID), localizado ao lado da sede da Osid, na Avenida Dendezeiros do Bonfim. Com uma tiragem de 10 mil exemplares, o livro foi patrocinado pela própria autora, com a ajuda de um doador anônimo, e terá 100% das vendas revertidas para as Obras Sociais da Santa Dulce dos Pobres. Ao preço de R$ 60, o título estará disponível, logo após o lançamento, na Loja Irmã Dulce, que funciona ao lado do MID, e na loja virtual da entidade.

“É muito bom poder oferecer este presente às Obras Sociais Irmã Dulce nesses 30 anos, em especial, no atual e delicado momento que vive a instituição. A Osid precisa, mais do que nunca, da ajuda de todos para continuar atendendo a população, principalmente o pobre, o doente, o mais necessitado. Como Santa Dulce dizia: ‘Quando cada um faz um pouco, o pouco de muitos se soma’. Cada pessoa que adquirir este livro contribuirá para este objetivo maior, que é a continuidade do legado dela”, explica Maria Rita.

Capa do livro (Foto: divulgação)

A Osid enfrenta a pior crise financeira desde sua criação, com um déficit operacional de R$ 24 milhões, valor que ainda pode ser acrescido em R$ 20 milhões até o final de 2022 – resultando em um déficit acumulado de R$ 44 milhões. A entidade lançou um pedido de ajuda a toda sociedade para continuar atendendo a população baiana.

Em sua 18ª edição, o livro Irmã Dulce dos Pobres – Uma Santa do nosso tempo localiza sua atualização no recorte de tempo das últimas três décadas, desde a morte de Irmã Dulce, passando por marcos importantes de sua trajetória, como a Beatificação e a Canonização, até a pandemia com seus contornos dramáticos em uma obra filantrópica. Apresentando um amplo panorama das Obras Sociais e da vida de sua fundadora, Maria Rita Pontes inclui novos capítulos e personagens na narrativa, além de imagens fotográficas antigas, que passaram por modernos recursos tecnológicos de restauração, como a colorização. Prefaciado pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Sergio da Rocha, o livro conta ainda com texto de quarta de capa do jornalista Gerson Camarotti.

Ao revisitar o livro escrito em 1983, quando era a jornalista ainda recém-formada imbuída do propósito de divulgar as Obras Sociais fundadas e geridas por sua tia, a missionária Irmã Dulce, Maria Rita pôde rever a narrativa de outra perspectiva e dela se apropriar com muita fluidez: “O fato de eu estar aqui no dia a dia me deu uma outra visão de fatos vivenciados no passado. Assim, pude escrever com mais propriedade, conhecimento e sentimento, enfim, com mais pertencimento”, conclui a jornalista.