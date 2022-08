Mariana Ruy Barbosa elege vestido vintage criado em 2005 para evento beneficente

Com vestido criado há 17 anos, Marina Ruy Barbosa, arrasou na produção, a atriz escolheu uma peça da coleção lançada em 2005, pela grife francesa Dior.

+ Marca brasileira cai no gosto das famosas como: Anitta, Juliette, Rafa Kalimann, Gkay, Xuxa, entre outras

A atriz e empresária do ramo da moda, Marina Ruy Barbosa, está sempre antenada nas tendências. Seja nos looks do dia a dia ou para eventos especiais, ela sempre se destaca com composições de tirar o fôlego. Desta vez o vestido escolhido por ela, foi uma peça feita de tecido aveludado, com um corpete assimétrico de veludo e chiffon, uma saia floral multicolorida com um painel franzido e dobras no cós.

Ela escolheu a peça para participar do evento beneficente da “ONG Gerando Falcões”, que atua nas favelas brasileiras, desenvolvendo projetos de educação, desenvolvimento econômico e cidadania, e executa programas de transformação sistêmica em comunidades. O vestido usado por Marina, foi comprado em um site de segunda mão, pelo valor de US$3.200, cerca de R$17 mil. Nos stories do Instagram, ela escreveu: “Um vestido especial para uma noite especial” John Galliano”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Com cabelos cacheados e make glow, ela esbanjou estilo e beleza A atriz, Marina Ruy Barbosa, deixou os fios super lisos, os quais são uma escolha habitual da ruiva, para eleger cabelos bem cacheados, para uma noite especial. Já a make, teve como ponto de luz, o batom na cor vinho e a pele foi trabalhada de forma glow, tons suaves com pontos bem iluminados.

Nas redes sociais ela expressou a alegria de participar do evento e o orgulho que tem da “ONG Gerando Falcões”: “Ontem foi um momento especial com os amigos da Gerando Falcões (@gerandofalcoes). Admiro o trabalho do Edu Lyra à frente dessa rede de ONGs, que leva ainda mais educação, esporte, cultura e empregos para comunidades. Ontem tivemos o jantar de arrecadação de fundos para ampliar ainda mais esse projeto para no futuro, como o Edu diz, “levar a favela para o museu” e dar as mesmas oportunidades pra TODOS os jovens, meus filhos, seus filhos, nossos filhos… Tenho orgulho de fazer parte dessa família #gerandofalcoes!”

Ela também compartilhou o valor arrecadado no evento e disse que está na hora da população se unir e cuidar mais do Brasil: “Só na noite de ontem conseguimos arrecadar quase 20 milhões de reais que vão ser destinados totalmente para a mudança da vida de tantos jovens… JUNTOS VAMOS MAIS LONGE, precisamos nos unir pra começar a cuidar do nosso país! É um dever de TODOS nós.”

Marina Ruy Barbosa, usa look vintage da grife Dior, criado em 2005. (Fotos/Reprodução Instagram)

