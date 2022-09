Mariana Ximenes se emociona ao receber mensagem de ator de Chocolate com Pimenta

Na manhã desta segunda-feira (26), Mariana Ximenes participou do Encontro com Patrícia Poeta e recebeu uma mensagem especial de Ary Fontoura que foi seu parceiro de cena durante Chocolate com Pimenta, em 2003.

+ Domingão: Luciano Huck escapa por pouco de acidente durante o ao vivo

O veterano mandou um vídeo que foi exibido ao vivo para a atriz e todos os expectadores do programa: “Minha querida amiga, que prazer em conhecê-la, contracenar com você e presenciar a sua tão vitoriosa carreira. Você se lembra de quando tudo isso começou em Chocolate com Pimenta? Uma menina que se tornou uma mulher de muita garra e que está pronta para qualquer batalha. Eu não me canso de pedir sempre que Deus a proteja e torne você uma pessoa feliz. Um beijo carinhoso do seu fã número um”.

Ao ouvir as palavras do amigo, Mariana se emocionou muito e recordou os bastidores das gravações da novela: “Ah, fiquei emocionada, né? O Ary realmente é uma pessoa formidável. Ele foi um companheiro de cena incrível. Eu estava muito nervosa na minha estreia como protagonista. Eu me lembro de uma cena que a gente estava fazendo que era da morte dele, e eu comecei a chorar copiosamente antes. Ele falou: ‘Mari, calma, porque depois na hora de valer não vai ter mais lágrimas’. Eu olhei para ele e falei: ‘Você tem razão, mas eu não consigo”.

Ai, gente! Esses dois! 🥹 Que momento lindo o #Encontro nos proporcionou! #TVeFamosos pic.twitter.com/xlf55ivCO4

— gshow (@gshow) September 26, 2022

Chocolate com Pimenta voltará a ser exibida nas telas da TV Globo a partir desta segunda-feira (26) e tem como trama principal o romance de Ana Francisca, interpretada por Mariana e Danilo, de Murilo Benicio.

“Essa novela me presenteou com muitos amigos, com muitas trocas especiais, eu realmente aprendi bastante com todos eles. Era um elenco realmente formidável dirigido pelo Jorge Fernando e sua equipe. Preciso sempre agradecer ao Walcyr Carrasco que acreditou em mim quando eu tinha 22 anos”, disse a loira, agradecendo o autor da trama, Walcyr Carrasco.

Manoel Soares quebra silêncio e revela se vai deixar o “Encontro” A polêmica evolvendo a parceria de Manoel Soares e Patrícia Poeta está longe do fim. Recentemente, Manoela usou suas redes sociais para explicar os rumores de que deixaria o programa Encontro. Isso porque desde sua estreia com Patrícia Poeta a frete da atração, a relação dos dois vem acompanhada de um climão.

Após os fãs do programa pedirem para Manoel deixar a atração para preservar sua imagem, Manoel usou sua conta no Twitter para desmentir sua saída do programa: “Gente , não pedi para sair. Isso não é verdade”.

Gente, não pedi para sair.

Isso não é verdade.

— Manoel Soares – TV (@ManoelSoares_) August 27, 2022

VEJA MAIS NOTICIAS SOBRE TV E FAMOSOS:

+ A Fazenda 14: Bia Miranda peita Shayan Haghbin durante atividade: “Se manca e vai tomar no teu c*”

+ The Crown: Quinta Temporada ganha teaser exclusivo e data de estreia é confirmada

+ Lucas Santos recebeu uma bronca da produção de “A Fazenda 14” depois de maltratar os animais