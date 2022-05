Marido de Carlinhos Maia dá novas informações sobre assalto: ‘As coisas ficam piores’

Marido do influenciador Carlinhos Maia, Lucas Guimarães deu novas informações sobre o roubo que aconteceu na residência do casal, em Maceió, Alagoas, no último sábado, 28. Os ladrões invadiram o apartamento dos artistas e levaram vários itens de valor, como relógios, joias e até um cofre. Somados, os objetos roubados chegam a cerca de R$ 5 milhões. Desde o princípio, o casal desconfia que o roubo foi orquestrado por alguém próximo a eles. “As coisas ficam piores do que já estão. Eles [os assaltantes] não arrombaram a porta da frente, entraram com a senha. Senhor da glória. Triste demais”, revelou Lucas nos stories do Instagram. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Alagoas e já se sabe que ao menos duas pessoas participaram do assalto.

Lucas expôs nas redes sociais que estava indo ao México a trabalho, mas enfatizou que só pessoas muito próximas sabiam que Carlinhos não estaria em casa. O influenciador fez uma lipoaspiração, mas decidiu contar aos seguidores somente depois de realizar o procedimento. Carlinhos, que continua internado se recuperando, ficou sabendo do roubo no hospital e, nas redes sociais, declarou que estava “devastado”. O que também intriga Lucas é o fato das câmeras de segurança da casa estarem quebradas. “Muita coisa estranha, muita coisa errada”, afirmou o marido de Carlinhos, que também falou sobre sua dificuldade em confiar nas pessoas. “Tive que fazer terapia por vários motivos e um deles era justamente minha desconfiança em tudo e todos. Andava cismado com tudo, andava paranoico e com medo das pessoas ao nosso redor. Não consigo mais confiar em quase ninguém e quando essas coisas nos acontecem, o coração fica pequeno demais.”