Marido de Deborah Albuquerque prevê embate em “A Fazenda”: “A única pessoa capaz de enfrentá-la”

Na última terça-feira (06), a produção de “A Fazenda” divulgou seis nomes confirmados do reality show. Bruno Salomão marido de Deborah Albuquerque, previu um possível embate entre a companheira e Deolane Bezerra durante o confinamento, já que as duas foram confirmadas pela edição. Segundo o médico, a ex-Power Couple é a única que pode disputar no mesmo nível uma votação popular com a advogada.

“A Deolane sabe que a única pessoa capaz de enfrentá-la, não de sair na porrada, de igual para igual nas votações, essa pessoa se chama Deborah. Tenho certeza! Na hora que a Deborah entrar ali, o público do sofá vai comprar ela, igual vocês, vão gostar dela porque ela é carismática“, afirmou Salomão, durante uma transmissão ao vivo. “Pelo que eu já vi da Deolane, que postou um vídeo ironizando o meme da Deborah no Rock in Rio, a gente já viu que ela foi preparada. A Deborah vem muito forte para esse reality, vem muito! Quem tem a ganhar torcida aqui é a Deborah, mais do que a Deolane. A Deolane já tem a torcida dela, mas eu duvido que ela ganhe a torcida do sofá, do Brasil“, assegurou ele.

Deborah e Deolane já se conhecem fora do confinamento e a influenciadora foi uma das convidadas da festa de lançamento da turnê de DJ da advogada, realizada no início do ano: “Elas são amigas aqui, mas só sai uma campeã“, ressaltou o médico.

Após ser confirmada em A Fazenda, vídeo de Deborah chorando por Bolsonaro viraliza No vídeo em questão, Deborah aparece emocionada, chorando por orgulho ao falar sobre o atual presidente Jair Bolsonaro estar em primeiro lugar nas eleições de 2018: “Eles me tiraram da mídia, o PT fez tudo o que podia de ruim comigo. Eu sofri muito. Então quando eu vejo um cara como Jair Bolsonaro em primeiro lugar… Para mim, é emocionante, então, eu acho que é um avanço, sabe? Eu acho que a gente tá muito retrógrado”, diz ela.

Mesmo alguns usuários do Twitter terem cancelado a artista, ela recebeu muitos comentários a defendendo na publicação: “Olha, é bom a gente lembrar que as pessoas amadurecem, crescem, mudam…”, “A gente tem que julgar eles pelo jogo dentro da casa, não por orientação sexual, partido político ou pelo time que torce, pelo amor de deus, cresce gente”.

