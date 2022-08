Marido de Simone desabafa após rumores de envolvimento com Simaria: ‘Nada mais me espanta’

O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone, utilizou as redes sociais para comentar os rumores de que teria se envolvido com sua cunhada Simaria. Em desabafo, o empresário disse não se surpreender com nada que ele lê sobre ele e sua família. “Eu aprendi que a melhor forma de combater qualquer manifestação de ódio é através do amor! Quando falamos que Deus é amor, falamos sobre o amor para com o próximo, pois amar a si mesmo é fácil, difícil mesmo é ter compaixão com o outro. Mas nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social. O problema não está na internet, mas sim em quem ‘acha que tem voz’ nela. O problema não está na vida de quem é feliz, mas sim, na vida de quem é infeliz”, disse Kaká em publicação na qual aparece ao lado de sua mulher e dos filhos, Henry e Zaya. Há pouco mais de um mês, Simaria anunciou uma pausa na carreira e deixou que sua irmã tomasse conta da agenda sozinha. Recentemente, a cantora deixou de seguir Simone e o perfil da dupla.

