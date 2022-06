Marido simula o próprio sequestro e se suja de sangue para evitar divórcio

Um homem de 47 anos se sujou com o próprio sangue e simulou um sequestro em Boituva, interior de São Paulo, na segunda-feira (30/5). A intenção era fazer a esposa desisitir da separação.

De acordo com informações do G1, a esposa acionou a polícia para informar que o marido tinha sido sequestrado. O homem tinha sumido no dia anterior e ela estava recebendo mensagens pelo WhatsApp com ameaças a ele.

O homem foi localizado em um acostamento pela Polícia Militar ensaguentado, só que sem ferimentos. Segundo o Boletim de Ocorrência, o homem “apresentou uma versão bastante fantasiosa sobre os fatos”. De acordo com ele, ele teria sido sequestrado, amarrado em uma árvore e teria conseguido se soltar sozinho.

Quando os policiais foram até o local, encontraram kits de seringas e papéis com anotações sobre o crime.

Em depoimento, o homem acabou confessando que forjou o crime para que a esposa ficasse comovida e desistisse da separação.

Agora, o homem será investigado por comunicação falsa de crime.