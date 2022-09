Marília Mendonça é homenageada no Prêmio Jovem Brasileiro 2022

Marília Mendonça nos deixou a quase um ano e ainda continua muito presente em nossas vidas. Suas letras, músicas e voz são se tornaram atemporal, pelo impacto que causa nas pessoas.

Na noite desta terça-feira (27), a cantora, compositora e instrumentista foi homenageada no palco do Prêmio Jovem Brasileiro 2022, através de um emocionante vídeo póstumo.

“Eu queria dedicar esse troféu pra esse grande artista, Marília Mendonça. É inacreditável a arte que ela fez, que ela entregou, e não tê-la aqui… Não, nós temos aqui, que ela se sinta representada, e que os fãs que votaram tanto se sintam representados também. Uma grande voz, uma grande perda, mas vai ficar eternizada em nossos corações. E ela merece porque é dela esse espaço”, disse Lexa, ao celebrar Marília no palco.

Confira os vencedores do Prêmio Jovem Brasileiro 2022 Na noite desta terça-feira (27) aconteceu o Prêmio Jovem Brasileiro 2022, cerimônia na qual famosos saem vitoriosos por meio de votação popular. São jovens personalidades que foram apontados como destaque neste ano na TV, música, esporte, internet, cinema, games, entre outros.

Canal favorito: Loud

Clipe Bombástico: Pocah, Mirella, Lara e Tainá – Passando o Rodo

Hit do Ano: Bandida – Mc Mari & Zé Filipe

Banda/Grupo: Jovem Dionísio

Brasilidade: Agnes Nunes

Melhor Cantor: Jão

Melhor Cantora: Luísa Sonza

Dupla do ano: Israel e Rodolffo

O Show do Ano: Jão

Feat do ano: Nem Namorado e Nem Ficante – Israel e Rodolffo com Maiara e Maraisa

DJ do Ano: Bárbara Labres

Musa do PJB: Lexa

Influencer Fitness: Caíque Aguiar

Influencer que me fez gargalhar: Alvaro

Jovem do futuro: Lorena Queiroz

Melhor Ator: Igor Jansen

Melhor Atriz: Larissa Manoela

Melhor Programa de TV ou Novela: Poliana Moça

Melhor série/ websérie: Turma da Mônica – A série

Melhor Participante de Reality: Bruna Gomes (Big Brother Portugal)

Melhor TikToker: Clara Garcia

Influencer de Diversidade e Inclusão: Pequena Lô

Influencer Make: Boca Rosa

Meu Gamer Favorito: Loud Coringa

O jovem + estiloso do Brasil: Ana Mosconi

Melhor time de futebol do Brasil: Corinthians

Revelação Digitial: Guilia Benite

Youtuber do Ano: Virginia

Destaque da Internet: Blogueirinha

Fandon + f#[email protected] do Brasil: Brunarders

Rainha do Insta: Gkay

Rei do Insta: Carlinhos Maia

Meu Crush da Vida Todinha: João Guilherme

Eu shippo: Lazende – Lais Bianchessi e Rezende

Meu Podcast Preferido: Poddelas

Melhor balada Jovem: Euphoria

Social: Coordenadoria da Juventude

Empreendedorismo: Charbel Spinelli

Meio Ambiente: Perifa Sustentável

Meio Ambiente: Somos Todos Amazônia

