Marina Ruy Barbosa brilha em campanha de moda na Times Square, em NY

Atriz, empresária do ramo da moda e modelo, Marina Ruy Barbosa, ganha o mundo. Desta vez ela estampou uma das avenidas mais famosas mundialmente, a Times Square, em Nova Iorque.

Super internacional, Marina Ruy Barbosa, estreou uma campanha para a marca, Schutz, as fotos da modelo ficaram estampadas em telões na mais famosa avenida de NY, a Times Square. Ela compartilhou com os fãs, esse momento de felicidade, de ter conquistado tamanho destaque, em um dos lugares mais prestigiados e sofisticado do mundo da publicidade.

A artista fez questão de estar em NY, na data de estreia da campanha, que ficou 24 horas, em apresentação na Times Square. Marina Ruy Barbosa, fotografou em frente ao telão luminoso, com um lindo vestido de couro nude, sem alças e todo drapeado na frente, ela finalizou o look com uma bota meia pata, de cano alto, bico fino e salto grosso, na cor preta, da sua coleção com a Schutz.

“Olha, mãe! Cheguei em Times Square!”: Marina Ruy Barbosa vibra ao ver seu rosto estampado em NY A brasileira que nos enche e orgulho, Marina Ruy Barbosa, vibrou ao ver seu rosto estampado no telão da famosa avenida de Nova Iorque, a Time Square.

Ela compartilhou com seus seguidores do Instagram, detalhes desse momento, em uma sequência de fotos e vídeos. Na legenda a atriz escreveu: “Olha, mãe! Cheguei em Times Square! Estou na Times Square com a @schutzoficial, @schutz uma marca que admiro muito e faço parceria há anos. Obrigado a toda equipe Schutz, foi lindo e especial!”.

