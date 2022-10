Marina Ruy Barbosa presenteia a mãe com mansão luxuosa de R$ 5 milhões

A atriz Marina Ruy Barbosa possui uma carreira de muito sucesso, protagonizando muitos personagens nas novelas da Globo, o que a fez conquistar um excelente patrimônio. A artista decidiu presentear sua mãe, Gioconda Ruy Barbosa, com uma mansão luxuosa, no valor de R$5 milhões.

A casa fica localizada em um condomínio fechado no Rio de Janeiro (RJ). Sem paredes e com uma geometria contemporânea, a área construída é de 731m². O duplex que Marina adquiriu possui duas áreas de lazer, uma no térreo com uma piscina semicoberta e um enorme jardim, e a outra que fica no terraço.

O segundo espaço conta com uma piscina com borda infinita, uma bela vista da cidade carioca, e um espaço de área gourmet, com sofás, mesas, cadeiras e uma grande churrasqueira.

