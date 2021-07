Marinha do Brasil alerta para ventos de mais de 100 km/h e frente fria

Destaque



Publicado em 27 de jul de 2021 e atualizado às 20:13

Madrugadas mais frias e fortes nevoeiros serão comuns nos próximos dias na região.

A Marinha do Brasil, emiteu um novo aviso com informações de uma frente fria vinda do Sul do país, que ganhou força no estado de Santa Catarina. Mas avança rápido pelo Sudeste e apresenta impacto na região sul de Caravelas.

Os ventos associados a esse sistema meteorológico poderão ocasionar agitação marítima com ondas de 7,0 metros de altura, em alto-mar, na faixa litorânea entre os estados do Rio Grande do Sul e Caravelas, entre a madrugada do dia 28 e a noite de 31 de julho.

Apresentando condições de ressaca na faixa litorânea. O aviso tenta diminuir os impactos e risco aos navegantes, também as comunidades que abranjam a região atingidas pelos fenômenos climáticos.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico – https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.