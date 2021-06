Marinha alerta para intensificação de ventos e massa de ar

Destaque



Publicado em 26 de jun de 2021 e atualizado às 21:14

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Com alerta aos navegantes e moradores da região a Marinha do Brasil, informa sobre o sistema frontal que atua na porção sudoeste da METAREA V, podendo deslocar nos próximos dois dias e provocar acumulo significativo de precipitação e intensificação dos ventos na costa entre os estados da Bahia e Rio Grande Norte.

O aviso de número 643/2021 suprime a notificação anterior, mas atenta para ressaca no litoral e ondas superiores a 2 metros e meio.

Abrangendo a área delta (de Cabo Frio até Caravelas), com ventania e ondas ¾, mas com boa visibilidade. Ampliando o trecho de CARAVELAS à capital do estado.

Com a intensificação dos ventos, o clima poderá sofrer alterações provocados pela massa de ar.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Por | Marinha do Brasil