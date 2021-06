Marinha alerta para mau tempo, com rajadas de ventos de até 60 km

Os avisos de números 577/2021 e 581/2021 emitidos pela Marinha do Brasil, alertam para navegantes e municípios, manter cuidados com ventos fortes e mudança nas condições climáticas.

As alterações no clima iniciaram na última quinta-feira (10), na região de Arraial do Cabo estendendo até Caravelas, no entanto, suas mudanças são perceptíveis em toda a região do Extremo Sul da Bahia. As informações são validas até segunda-feira (14) de junho.

Em municípios litorâneos mar alto e rajadas de ventos fortes com (força 07) e velocidade de até 60 km, capazes de movimentar árvores grandes e proporcionar dificuldade em travessias de pedestres.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.