Marinha alerta para mau tempo nos próximos dias

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), alerta referente a um sistema de alta pressão poderá afetar a faixa litorânea entre os estados da Bahia e do Rio Grande do Norte.

Possibilitando assim a ocorrência de ventos na direção Sudeste a Leste, com intensidade de até 75km/h (40 nós), entre as noites dos dias 26 e 28 de junho.

Com a intensificação dos ventos, o clima poderá sofrer alterações provocados pela massa de ar.

Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Por | Marinha do Brasil