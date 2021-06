Marinha alerta para mau tempo nos próximos dias

Destaque



Publicado em 25 de jun de 2021 e atualizado às 08:30

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), alerta referente a deslocamento do sistema frontal em atuação sobre o Oceano Atlântico deverá provocar agitação marítima.

Possibilitando assim a ocorrência de ressaca de direção Sudeste a Leste, com ondas de até 2,5metros de altura, entre os estados da Bahia, ao norte de Ilhéus, e do Rio Grande do Norte, ao sul de Natal, entre as manhãs dos dias 26 e 28 de junho.

Com a intensificação dos ventos, o clima poderá sofrer alterações provocados pela massa de ar.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Por | Marinha do Brasil