Marinha alerta para ondas gigantes em Recife; chuva deve continuar

O litoral sul de Pernambuco deve enfrentar ondas gigantes até esta quarta-feira (8/6). A Marinha do Brasil alerta que as ondas podem chegar a 2,5 metros.

De acordo com a Marinha, a ocorrência das ondas gigantes está relacionada a um sistema de alta pressão que pode provocar ressaca na faixa litorânea entre os estados da Bahia, ao norte de Conde, e de Pernambuco, ao sul de Recife.

Chuvas Pelo menos 129 pessoas morreram em Pernambuco devido às fortes chuvas que atingem o estado. A tragédia também deixou 61.596 desalojados e 9.631 desabrigados. Pelo menos 129 pessoas morreram em Pernambuco devido às fortes chuvas que atingem o estado. A tragédia também deixou 61.596 desalojados e 9.631 desabrigados.

De acordo com Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o estado está em estado de atenção devido ao clima e a chuva deve continuar.

Nesta segunda, a prefeitura do Recife começou a pagar auxílio emergencial, no valor de R$ 2,5 mil para as vítimas das chuvas.