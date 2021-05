Marinha do Brasil alerta para mau tempo, com ventos fortes e mar alto

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), informa um sistema frontal poderá provocar ventos de direção Sul a Sudeste, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), entre Sergipe e Porto Seguro, durante a tarde do dia 9 e a noite do dia 10 de maio.

Este mesmo sistema meteorológico poderá ocasionar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sudeste, com até 3,5 metros de altura, entre os estados da Bahia

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.