Marinha é reforço nas buscas a indigenista e jornalista no Amazonas

A Marinha do Brasil anunciou que reforçará a ajuda nas buscas ao indigenista da Funai Bruno Pereira e ao jornalista inglês Dom Phillips, desaparecidos desde domingo (5/6), quando iam da comunidade ribeirinha São Rafael até Atalaia do Norte, no Amazonas. O caso teve repercussão internacional e dois suspeitos foram detidos na noite de segunda-feira (6/6).

Segundo nota enviada à imprensa, a Marinha destacou uma equipe de busca e salvamento (SAR) da Capitania Fluvial de Tabatinga para o município de Atalaia do Norte (AM) “para auxiliar nas buscas a uma embarcação de pequeno porte com dois tripulantes.”

Além disso, ainda segundo a nota, sete militares da Marinha do Brasil atuam na busca e contam com uma lancha. Na manhã desta terça-feira (7/6) um helicóptero do 1º Esquadrão de Emprego Geral do Noroeste decolou às 7h e foram enviadas duas embarcações e uma moto aquática.