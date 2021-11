Marinha emite alerta para temporal

Destaque



Publicado em 11 de nov de 2021 e atualizado às 17:08

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

A Marinha do Brasil voltou a emitir aviso com informações de uma frente fria vinda do Sul do país, no entanto, avança pela região com ventos superiores a 60 km/h (33 nós).

A massa de ar intensificou na faixa litorânea entre o norte de Vitória no Espírito Santo e ao sul de Porto Seguro na Bahia, entre as manhãs dos dias 12 e 13 de novembro.

Os ventos associados a este sistema poderão ocasionar agitação marítima, em alto-mar, com ondas altas, além de condições favoráveis à ocorrência de temporal. Risco de chuvas neste final de semana e Alerta Amarelo.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico – https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.