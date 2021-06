Marinha emite aviso de mau tempo para a região

A Marinha do Brasil informa sobre condições de mau tempo com chegada de ventos fortes e mar alto. Entre o estado de Rio de Janeiro e Caravelas, durante à tarde do dia 03 estendendo até 06 junho.

Este mesmo sistema meteorológico identificado como MAR GROSSO poderá ocasionar agitação marítima com ondas de 3,5 metros de altura, entre os estados da Bahia

O aviso está contido no documento AVISO NR 521/2021.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.

Alerta-se aos navegantes que consultem essas informações antes de se fazerem ao mar e solicita-se ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio.

Por | Marinha do Brasil