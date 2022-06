Marinha: Operação Ágata apreende cerca de 510 kg de maconha no Paraná

A Operação Ágata Arco Sul Sudeste, comandada pela Marinha do Brasil, apreendeu, nesta terça-feira (31/5), cerca de 510 kg de maconha na região de Guaíra, localizada na região de mata nas proximidades da Ilha Grande, no Paraná.

A ação une tropas da Marinha e agentes do Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal de Guaíra (Nepom-PF). A droga foi levada para a sede da Polícia Federal de Guaíra para apreensão.

A operação, que entra agora no seu período de desmobilização, começou no dia 24 de maio e, segundo a Marinha, atingiu dados relevantes: mais de 2,3 mil apreensões, cerca de 6 mil veículos e mais de 175 embarcações inspecionados e algumas detenções realizadas.

Segundo nota da marinha, a Operação Ágata Arco Sul Sudeste visa de coibir os ilícitos transfronteiriços (descaminho, contrabando e tráfico) nas rodovias, hidrovias e área marítima adjacentes aos estados de São Paulo e Paraná.



Eletrônicos e vinhos

Na última semana, durante abordagem na praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu, militares do 34° Batalhão de Infantaria Mecanizado apreenderam uma carga de equipamentos eletrônicos, transportada em um automóvel.

O local para onde iriam os produtos, adquiridos de forma ilegal no Paraguai, não foi informado. A carga, avaliada em mais de US$ 7 mil (equivalente a pouco mais de R$ 33, 3 mil). foi encaminhada à Alfândega da Receita Federal em Foz.

Em Santo Pedro do Florido, nas imediações de Santo Antônio do Sudoeste, que faz fronteira com a Argentina, foram apreendidas 23 caixas de vinhos. O flagrante foi registrado por militares do 14° Regimento da Cavalaria Mecanizada. Esta carga também foi entregue à Receita Federal.

