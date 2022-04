Mário Gomes acredita que Carlos Vereza deixou de apoiar Bolsonaro por ter contrato com a Globo

O ator Mário Gomes deu detalhes do atrito que teve com o também ator Carlos Vereza por questões políticas. Para o artista, o colega de profissão mudou seu posicionamento por ter um contrato fixo com a TV Globo. Mário disse que é muito amigo e tem uma boa relação com Carlos e ambos se uniram para apoiar a atriz Regina Duarte quando ela foi escolhida pelo atual presidente, Jair Bolsonaro, para assumir a Secretaria de Cultura, cargo que atualmente é ocupado pelo ator Mário Frias. “Mandei um texto ou um áudio dizendo: ‘A gente precisa fazer uma manifestação’. Uma manifestação pró-Bolsonaro. Ela mandou um escrito para mim falando assim: ‘O povo entendeu que está lidando com um presidente demagogo, populista e contra a ciência’. Aquilo me irritou, falei: ‘Não é possível que o cara virou a casaca agora’”, contou Mário no canal do YouTube “Cara a Tapa”.

Na visão do ator, Carlos mudou sua postura com a esperança de ser escalado para alguma novela da emissora carioca: “O Vereza tem um contrato com a Globo vitalício porque ele levou um tiro de festim no ouvido, tem um contrato de insalubridade”. O ex-namorado de Betty Faria explicou que quem possui um contrato fixo com a emissora só recebe o valor total do salário se estiver no ar. “Por exemplo, se o cara ganha R$ 100 mil por mês e estiver fazendo novela, ele recebe os 100 mil, mas se não estiver, recebe de 40 a 60%. Acho que ele estava muito afastado, os caras não estavam colocando ele [nas novelas], então ele começou a ficar contra [o atual governo]”, especulou Márcio, que acredita que atores apoiam Bolsonaro estão com dificuldade de serem escalados para novos trabalhos na Globo. A Jovem Pan entrou em contato com a emissora para saber se ela vai se posicionar sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno.