Mário Gomes detona Xuxa e Bruno Gagliasso e comemora saída da Globo

Mário Gomes, que se tornou um comprometido defensor da liberdade de expressão, aproveitou uma entrevista ao podcast Papagaio Falante para comemorar o fato de estar há 14 anos fora da TV Globo. O ator de 69 anos de idade foi galã de algumas novelas da emissora.

“Estou fora da Globo há 14 anos, graças a Deus. Não preciso me envolver [com a emissora]. Vejo meus colegas praticamente obrigados a apoiar a Globo”, criticou. Em seguida, reforçou o posicionamento pessoal. “A favor da liberdade de expressão: Você pode falar o que você quiser. Você não poder falar que é complicado. Se você não gostou, tem direito até de me processar”.

O ator também fez questão de detonar Xuxa Meneghel por questões políticas. “A Xuxa não tem noção de nada, meu pai do céu. Ela fala as coisas, mas não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe como vai ser ruim para ela um governo socialista e narcotraficante”, disse.

Na mesma lógica, envolveu-se na briga entre os irmãos Thiago e Bruno Gagliasso, que romperam relação em meio a divergências políticas. Mário Gomes declarou de que lado está e ressaltou que Bruno é quem está errado na discussão: “O irmão dele está com a cabeça certinha, não está preso a nada”.

