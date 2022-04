Mário Gomes relembra polêmica da cenoura: ‘Invenção’

Mário Gomes relembrou, em entrevista ao canal “Cara a tapa”, no YouTube, um assunto polêmico que tomou conta das bancas de jornais em março de 1977. De acordo com rumores, ele havia sido internado com uma cenoura no ânus.

À época, o ator namorava com Betty Faria, que também vivia um romance com o diretor de TV Daniel Filho. Gomes acredita que a situação foi inteiramente inventada pelo diretor “traído” para prejudicá-lo.

“Essa história é bem mais cabulosa… Eu me senti à vontade com relação ao meu relacionamento com a Betty. Nós nos apaixonamos, e ela estava com o Daniel (o diretor). Ele não aceitou. (…). Minha vida ficou um inferno. O Daniel, para se livrar do chifre, da coisa de ter sido traído, inventou essa história e começou a me perseguir profissionalmente”, disse Mário, relembrando como reagiu ao saber do boato.

“A matéria da cenoura, eu vi nas bancas, na capa da revista, e ri, achei engraçado. A matéria dizia: ‘ao dar entrada no hospital com uma cenoura entalada…’. Foi uma brincadeira de péssimo gosto, mas uma brincadeira. Mas o que não mata, nos fortalece. Até hoje falam: ‘Ah, o Cenourinha…’. Eu dei risada na hora, depois fiquei meio apreensivo. Era chato, me xingavam quando eu passava, achando que eu era gay…”, disse.

Para mostrar que leva o assunto na esportiva, brincou ainda que toparia fazer uma campanha publicitária de Páscoa: “Vestido de coelho ainda”.

O antigo galã das novelas das décadas de 70, 80 e 90, também aproveitou a oportunidade para falar do vício em sexo que tinha quando moço.

“Eu era tarado, viciado. Eu não cheirava (cocaína), então, o sexo para mim era uma espécie de droga, uma coisa compulsiva… Eu tinha um pouco de ansiedade. Meu pai falava: ‘tem que comer todas…’. Então, foi um pouco disso”.