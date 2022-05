Mark Hamill faz campanha para que jovens do Brasil tirem título de eleitor

Mais um artista internacional entrou na campanha para que os jovens brasileiros tirem título de eleitor. O nome da vez foi Mark Hamill, astro da franquia “Star Wars“, que respondeu um tuite incentivando os brasileiros a tirarem o título e votarem nas eleições de 2022. “Tirem o título de eleitor até 4 de maio, jovens do Brasil!”, escreveu o ator. O prazo para tirar e regularizar o título de eleitor vai até 4 de maio, que, coincidentemente, é considerado como o “Dia de Star Wars” pelos fãs da franquia. Além de Hamill, o ator Mark Ruffalo, famoso por interpretar o herói Hulk nos cinemas, também fez campanha para os jovens tirarem o título.

Tirem o título de eleitor até 4 de maio, jovens do Brasil! May the 4th be with you…ALL! pic.twitter.com/JmlC8qFYZV

— Mark Hamill (@MarkHamill) May 2, 2022