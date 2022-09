Mark Ruffalo, Danny Glover e Roger Waters pedem voto em Lula

Os atores norte-americanos Mark Ruffalo e Danny Glover e o músico britânico Roger Waters pediram votos a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano. As mensagens foram exibidas durante a “superlive”, evento com artistas, intelectuais e influenciadores em apoio à chapa que acontece nesta segunda-feira (26/9).

“Me pediram para fazer esse pequeno vídeo e eu nunca ficaria confortável dizendo em quem vocês devem votar nas eleições brasileiras. Nós temos nossos próprios problemas nos EUA. E eu sei como é difícil fazer essas decisões”, disse Mark Ruffalo, conhecido por interpretar Hulk nos filmes da Marvel.

“Agora, a floresta amazônica é muito importante, a sua saúde, o seu tamanho e sua capacidade de reter carbono. como sabemos. Então, há uma implicação global às suas eleições que peço que vocês considerem. E, o que acontece à Floresta Amazônica e aos indígenas vai afetar o resto do mundo nos próximos milênios. E, hoje, o líder que está melhor colocado para proteger a Floresta Amazônica é o Lula. Então, peço humildemente, que considerem isso pelos meus filhos, e seus filhos e as gerações futuras”, completou.

O músico Roger Waters, um dos fundadores da banda Pink Floyd, também enviou uma mensagem:

“Lula é candidato à Presidência e ele deve ter o nosso apoio porque ele já esteve nessa posição, é verdadeiro e confiável para as pessoas do Brasil.”

O ator norte-americano Danny Glover afirmou que eleger Lula em 2022 “beneficiará a proteção e preservação da Floresta Amazônica e das pessoas que vivem lá, assim como beneficiará a luta global pela proteção do clima e os meios de subsistência das classes trabalhadoras brasileiras”.

“O governo Lula vai trabalhar para parar a morte de indígenas todos os anos que acontecem comumente conectadas a operações ilegais de mineração e extração de mandeira. E trabalhar com afro-brasileiros para derrotar o racismo, acabando com o assassinato de jovens negros e ampliar a participação afro-brasileira na governança e melhorar sua qualidade de vida”, declarou.

Superlive A socióloga Rosângela Silva, a Janja, esposa de Lula, está trabalhando ativamente na organização do evento, que ela chama de “Superlive Brasil da esperança”. No site do PT, a superlive é descrita como o “último grande ato Brasil da Esperança com Lula 13”, um ato híbrido, com participações presenciais e intervenções virtuais de artistas, intelectuais e lideranças políticas e sociais.

Caetano Veloso é um dos convidados, mas não poderá comparecer presencialmente. A participação do cantor será remota em um vídeo exibido no telão.

Os apresentadores da “superlive” serão a ex-BBB Thelma Assis e o colunista do Buzz Feed Brasil Murilo Ribeiro. O ex-BBB João Pedrosa e a jornalista Foquinha participam da transmissão mostrando a chegada dos convidados.

