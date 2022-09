Mark Zuckerberg defende aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft

À medida que se espalham os rumores de que a aquisição da Microsoft-Activision terminará em 2023, a Meta, empresa que controla o Facebook, Instagram e Whatsapp, ficou ao lado da Microsoft perante as autoridades de antitruste.

Os documentos apresentados pela Meta às autoridades brasileiras do CADE foram compartilhados no Twitter pelo famoso jornalista Jez Corden, do Windows Central, e mostram que a empresa de Mark Zuckerberg tem ideias muito claras sobre a aquisição mais comentada no mundo dos games. Segundo a direção da Meta, o processo de aquisição da Activision Blizzard iniciado pela Microsoft não fragmentaria de forma alguma o mercado.

Hoje em dia, continua a Meta:

“O mercado de videogames está se enriquecendo com novos protagonistas como Amazon Luna e Netflix Games, demonstrando que esse setor ainda oferece muitas possibilidades para novos editores e distribuidores. Além disso, jogos em nuvem e serviços conectados ao mercado digital permitirão quebrar as barreiras entre plataformas, dando a todos aqueles que possuem uma simples conexão à internet a oportunidade de jogar seus títulos favoritos sem a necessidade de permanecer ancorados em um único dispositivo físico [consoles].”

Essa é uma opinião completamente diferente à de Jim Ryan, que criticou publicamente a oferta da Microsoft de manter Call of Duty no PlayStation por apenas 3 anos além dos acordos oficiais (que expiram entre 2023-24), considerando-a inadequada e acrescentando que a Microsoft não está levando em consideração o impacto nos jogadores da Sony.