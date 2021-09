Marketplace de pecuária recebe R$1,9 milhões em rodada de investimento Seed

Tecnologia



Em 2021, o negócio já obteve um GMV de R$ 40 milhões. Em acelerado processo de escalonamento, a erural, marketplace especializado em pecuária, acaba de conquistar um aporte que permite expansão do negócio nas operações de marketing, produto e vendas.

O montante de R$1,9 milhões foi adquirido em rodada de investimento Seed e vai contribuir para ampliar a atuação da AgTech no mercado, fortalecendo o ecossistema da pecuária e atraindo mais investidores.

Fundada em 2018, a erural é um dos expoentes do markteplace pecuarista no Brasil e segue em expansão contínua, impulsionada pela crise global do Coronavírus.

Desde o início da pandemia, que provocou significativas mudanças no cenário de negociações, a busca de pecuaristas pelo comércio eletrônico, para compra e vendas de seus animais, ampliou a atuação da startup. Com isso, a erural cresceu 300% em 2020, em relação a 2019, e tem expectativa de aumentar o faturamento de 2021 em 400%, comparado ao mesmo período do ano passado. O cenário é positivo e há razões para otimismo: só este ano, a erural já obteve um GMV (volume de vendas dos produtos) de R$ 40 milhões. O total é 2,5 vezes maior que em 2020. O site superou a marca dos 80 mil usuários e vem acompanhando um alto crescimento na base de clientes.

Com uma plataforma completa e sustentada em tecnologia de ponta, criação de comunidades e eficiência operacional, a erural torna o comércio da pecuária mais cômodo, acessível, simples e seguro. A empresa oferece aos pecuaristas de todo o país a praticidade de adquirir, de qualquer lugar: animais de genética das principais raças do país; lotes certificados e pesados para cria, recria e engorda (por enquanto nos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas); Sêmen dos melhores touros reprodutores do Brasil, além de protocolos e materiais que auxiliam na reprodução animal.

Com a expansão do escritório para Ribeirão Preto (SP), além da sede em Salvador (BA), a startup planeja crescer o time para 50 funcionários, o dobro em relação ao início do ano. Os desafios a serem superados pela erural incluem a ampliação da equipe e o aporte conquistado recentemente terá parte destinada para impulsionar esta etapa. “A ideia é agregar mais produtos ao marketplace a nível nacional. Hoje já atuamos no mercado de animais de genética, sêmens e protocolos, mas este é só o início. Outros insumos e até mesmo a venda de serviços estão em nosso radar”, avalia Matheus, CEO da erural.

Matheus também faz projeções para outras frentes do negócio. “Em relação ao projeto TOP Corte (cria, recria e engorda), terminaremos o ano presente em toda a região Nordeste e alcançaremos 15 estados até o fim de 2022. A expansão da nossa rede de Hunters e outros pontos importantes em tecnologia e marketing serão fundamentais nesta construção. Para um país com a vocação ao agro e com um cenário de tecnologia e comércio eletrônico ainda incipientes, como o Brasil, sobram motivos para acreditar”, comemora.

