Marquezine fala sobre ‘surubão de Noronha’: ‘Nem tinha energia para transar’

A atriz Bruna Marquezine negou, nesta terça-feira, 13, ter participado do “surubão de Noronha” no início de 2019. Na época, um perfil anônimo afirmou nas redes sociais que artistas globais participavam de orgias em Fernando de Noronha. A declaração viralizou na internet. A ex-namorada de Neymar era uma das citadas que participava do ato, além de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank. Mais de três anos depois, Marquezine desmentiu e disse que estava em outra fase da vida. “Era uma época que nem energia para transar eu estava tendo. Quem dirá para suruba. Tive essa fase que eu achava que era meio assexuada, eu achei”, comentou durante entrevista ao podcast “Quem Pode, Pod“, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A atriz ainda relembrou que, na época, definia o sexo como “superestimado”. “Eu lembro que a Manu Gavassi falou uma frase e eu agarrei isso: ‘sexo é superestimado. Não é isso tudo. Acho que fala, mas não é isso tudo’. Eu entrei nessa onda que nem curtia muito transar e daí eu percebi um pouco depois que não’, contou.