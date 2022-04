Marquinhos e Mbappé marcam, PSG vence, mas tem título do Francês adiado

Nesta quarta-feira, Angers e Paris Saint-Germain se enfrentaram pela 33ª rodada do Campeonato Francês. Fora de casa, o time de Maurício Pochettino ganhou por 3 a 0, com gols de Mbappé, Sergio Ramos e Marquinhos .Neymar, suspenso, e Lionel Messi, com uma inflamação no tendão de Aquiles da perna esquerda, não foram a campo.

Com o resultado, os parisienses chegam a 77 pontos, 15 a mais que o vice-líder Olympique de Marselha a cinco jogos do fim. A equipe de Jorge Sampaoli venceu o Nantes por 3 a 2 e a adiou o título do time de Paris. Já o Angers aparece na 14ª posição, com 34.

Na próxima rodada, o PSG recebe o Lens, no sábado, às 16 horas (de Brasília). O Angers, por sua vez, visita o Clermont, no domingo, às 10 horas (de Brasília).

O jogo – No primeiro tempo, a equipe da casa chegou com perigo aos quatro minutos. Boufal soltou uma bomba de fora da área, Navas espalmou, Cho tentou no rebote, mas cabeceou fraco nas mãos do goleiro do PSG.

Aos seis, foi a vez dos visitantes terem a primeira chance. Di María cobrou escanteio, Kehrer cabeceou, mas parou em grande defesa de Mandréa.

Aos 25, Marquinhos quase abriu o placar para o PSG. Após novo cruzamento de Di María, o zagueiro brasileiro acabou cabeceando por cima.

Dois minutos depois, Mbappé finalmente inaugurou o marcador para os parisienses. O atacante tabelou com Hakimi, recebeu na entrada da área e chutou rasteiro de perna esquerda para o fundo das redes.

O Angers chegou perto do empate aos 36. Cho recebeu na intermediária livre de marcação e bateu colocado, na trave da meta defendida por Navas.

Já nos acréscimos, Sergio Ramos ampliou. Di Maria cruzou na medida para o zagueiro espanhol cabecear livre para dentro do gol.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o PSG levou perigo aos 14 minutos. Hakimi recebeu ótimo lançamento de Danilo, avançou até a área e bateu, mas Mandréa espalmou para escanteio.

Em seguida, Mbappé teve duas chances de ampliar. Primeiro, o francês bateu da entrada da área e a bola passou perto da trave. Depois, o atacante driblou a marcação e chutou cruzado, parando em defesa do goleiro.

Aos 31, Marquinhos anotou o terceiro dos comandados de Maurício Pochettino. O brasileiro recebeu cruzamento de Di María e mandou de cabeça para dentro da meta.

Edouard Michut, do Paris Saint-Germain, ainda foi expulso devido a uma entrada dura no adversário. A conclusão final do árbitro veio após revisão no VAR.

Confira os resultados dos outros nove jogos desta quarta-feira:

Bordeaux 2 x 2 St. Etienne

Lorient 1 x 0 Metz

Monaco 1 x 0 Nice

Reims 2 x 1 Lille

Troyes 0 x 1 Clermont

Brest 2 x 1 Lyon

Lens 2 x 0 Montpellier

Marseille x Nantes

Strasbourg 2 x 1 Rennes