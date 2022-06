Marquinhos Santos é apresentado pelo Ceará

O Ceará apresentou nesta terça-feira (14) o seu novo técnico, Marquinhos Santos, que chegou para substituir Dorival Júnior, que acertou com o Flamengo.

Marquinhos Santos é o novo treinador do Vozão! ⚫⚪ O comandante e sua comissão chegam na terça-feira na capital cearense. Bem-vindo, professor! 👊#CearáSC #Vozão 📸 Tarla Wolski pic.twitter.com/jOYZJWeQtT — Ceará Sporting Club (@CearaSC) June 12, 2022

Em sua primeira fala oficial como técnico do Vozão, Marquinhos prometeu muita dedicação e entrega: “Vou me entregar de corpo, alma e coração para fazer melhor diariamente pelo Ceará. Pretendo entregar os melhores resultados para esse clube, que me abriu as portas de uma forma tão boa e gentil, e que tem uma torcida tão apaixonada como vimos hoje na minha apresentação”.

O treinador chega já com um grande desafio para a sua estreia, medir forças com o poderoso Atlético-MG na próxima quarta-feira (15) no estádio do Castelão pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Nós seremos um time intenso, vertical e que buscará o gol. Vamos encarar o Atlético-MG com todo o respeito, mas buscando propor o jogo sem ser reativo. Teremos garra, entrega e determinação em busca da vitória diante do nosso torcedor”, prometeu o novo comandante do Vozão.