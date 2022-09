Marta é homenageada com estátua de cera no Museu da Seleção Brasileira

A jogadora Marta foi homenageada pela CBF nesta quinta-feira com uma estátua de cera, que ficará exposta no Museu da Seleção Brasileira, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. Além da meia, apenas Pelé tem uma obra deste tipo nas galerias da exposição.

A obra pesa mais de 30 quilos e tem os tamanhos reais da jogadora. Emocionada, Marta ressaltou a importância de uma atleta feminina receber uma homenagem deste nível em entrevista à CBF TV.

“É um sentimento de inclusão, que a gente procura, poder ver a nossa história sendo contada no museu da casa do nosso futebol. Quando se homenageia uma atleta da Seleção Feminina, se homenageia a todas. Para mim é algo que não tem preço, me deixa muito emocionada e honrada com tudo isso”, disse

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, recebeu a jogadora no museu da amarelinha e exaltou seus feitos, principalmente fora das quatro linhas, em defesa do futebol feminino.

“É um orgulho para a CBF homenagear aqueles que tanto fazem pelo futebol brasileiro em vida. É um reconhecimento do que tem sido feito por Marta, uma das maiores incentivadoras para o futebol feminino do Brasil estar nesse estágio. Ainda não é o ideal, mas com certeza se chegou até aqui, é porque ela foi persistente, defendeu bandeiras em prol das mulheres do futebol feminino”, destacou o Presidente Ednaldo Rodrigues.

A maior jogadora brasileira de todos os tempos foi convocada pela primeira vez para a Seleção Brasileira em 2002. Pelos seus 20 anos defendendo o Brasil, Marta recebeu uma placa de agradecimento, que foi entregue pelas mãos de Pia Sundhage, técnica da equipe feminina, e Tite, que comanda a Seleção masculina.

Marta é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira feminina e a atleta com mais gols em Copas do Mundo e Olimpíadas com a camisa do Brasil, entre homens e mulheres. Vestindo a amarelinha, a meia conquistou duas medalhas olímpicas de prata, em Atenas e Pequim. Individualmente, foi eleita a melhor jogadora do mundo seis vezes.

Atualmente no Orlando Pride, equipe feminina do Orlando City, dos Estados Unidos, Marta não entra nos gramados desde março deste ano. A jogadora sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, que a tirou da disputa da Copa América feminina, em julho. Mesmo sem a atleta, as brasileiras não tomaram gols e foram campeãs invictas, o octacampeonato do Brasil.