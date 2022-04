Marvel divulga primeiro trailer de ‘Thor: Love and Thunder’ com Natalie Portman; assista

‘Thor: Amor e Trovão’ (Thor: Love and Thunder’) tem data para estrear nos cinemas brasileiros. Depois dos adiamentos, o filme que encerra a fase 4 da Marvel, estará disponível nas salas em 7 de julho. O trailer também foi divulgado nesta segunda-feira, 18, fazendo sucesso entre os fãs de super-heróis. Thor (Chris Hemsworth) não quer mais ser um herói e embarca em uma viagem com os Guardiões da Galáxia até se reencontrar. Novos mundos e novos personagens, como Zeus (Russell Crowe) e a cidade mitológica de Olímpia estarão presentes. No entanto, o mais aguardado é a aparição da Poderosa Thor, interpretada por Natalie Portman, que já participou da franquia como Jane Foster. O longa tem direção de Taika Waititi e produção de Kevin Feige.

Assista ao trailer abaixo:

Aqui está! + #Thor: Amor e Trovão, em 7 de julho exclusivo nos cinemas. pic.twitter.com/Fj5jyGSYAv — MarvelBR (@MarvelBR) April 18, 2022