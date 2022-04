Marvel’s Guardians of the Galaxy recebe o prêmio de Jogo do Ano

pesar de uma estreia aquém do esperado para Marvel’s Guardians of the Galaxy, a divertida aventura da Eidos-Montréal está ganhando cada vez mais reconhecimento ao longo do tempo.

Ontem aconteceu a cerimônia de 2022 Canadian Game Awards, e no evento de videogames organizado no Canadá, o título dos Guardiões da Galáxia foi bastante prestigiado. Entre estes, destaca-se o maior reconhecimento promovido pela CGA, com Marvel’s Guardians of the Galaxy levando o GOTY (Jogo do Ano).

We got this. GOTY + Best Console Game + Best Narrative at the @CGameAwards pic.twitter.com/X0T24PsXLQ — Marvel’s Guardians of the Galaxy (@GOTGTheGame) April 10, 2022

Mas não apenas GOTY: Como mencionado, o título da Square Enix Europe embolsou outros dois prêmios. Estamos falando em particular do prêmio de Melhor Narrativa, com a história embalada conseguindo conquistar e entreter até o público norte-americano.

Por fim, Marvel’s Guardians of the Galaxy também recebeu o prêmio de Melhor Jogo de Console no evento. Este é um sucesso importante para uma aventura de sucesso, mas que conseguiu contar com um apoio comercial limitado em sua estreia.

Meses após seu lançamento, porém, o boca a boca está dando nova vida ao jogo, que também tem contado com a importante impulso oferecido pela entrada de Guardiões da Galáxia no catálogo do Xbox Game Pass, algo que a Eidos-Montréal citou ter sido um fator refrescante para o jogo, que finalmente encontrou público.