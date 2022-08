Marvel’s Spider-Man deve ser o próximo jogo chegando no Xbox Game Pass

Você não leu o título errado e não está sonhando, e sim, tudo indica que Marvel’s Spider-Man Remastered deve ser o próximo jogo chegando no Game Pass, sendo na versão PC do serviço de assinatura de games da Microsoft.

Como não é segredo, na semana passada, Marvel’s Spider-Man Remastered fez a sua grande estreia no PC, após ser exclusivo do PlayStation por anos. Além disso, hoje tivemos a confirmação de Death Stranding no PC Game Pass.

Mas como diabos Marvel’s Spider-Man Remastered está chegando no PC Game Pass? A resposta é muito simples. O perfil do PC Game Pass, o mesmo que fez um grande mistério envolvendo Death Stranding, fez outra publicação misteriosa.

Trata-se da imagem de confirmação de Death Stranding no PC Game Pass, no entanto existe algo nessa imagem. Podemos ver o protagonista Sam carregando uma maleta e nela temos o adesivo confirmando o jogo no serviço junto com sua data de lançamento. No entanto, se olhar bem, é possível ver uma “aranha”.

confira aqui.

Não tem como negar que colocar uma aranha ali é muito suspeito e logo de cara dá a entender que Marvel’s Spider-Man Remastered está chegando no PC Game Pass ou existe outro jogo do cabeça de teia em produção. Ou no final de tudo é uma grande coincidência, pois a aranha já existe no jogo.

De qualquer maneira, caso seja real, deve ser revelado oficialmente nos próximos dias.