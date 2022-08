Marvel’s Spider-Man Remastered foi lançado no PC via Steam e Epic Games Store dias atrás e o jogo está se saindo muito bem em suas vendas. Recentemente tivemos a informação relatando que o cabeça de teia foi o jogo mais vendido do Steam na última semana.

A versão PC do cabeça de teia já pode ser considerada um grande sucesso para a Sony, pois de acordo com os dados compartilhados pelo GSD, Marvel’s Spider-Man Remastered se tornou o maior lançamento no PC da Sony no Reino Unido.

As vendas da semana de estreia do Marvel’s Spider-Man Remastered foram 26% maiores do que a versão para PC de God of War, lançada em Janeiro deste ano. Além disso, atualmente o cabeça de teia é o quarto melhor lançamento de 2022 no Reino Unido.

Marvel’s Spider-Man Remastered ficou atrás apenas de Elden Ring, Total War: Warhammer 3 e LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. No geral, ele tem estado consistentemente no topo das paradas de vendas no Steam desde seu lançamento.

Além de seu sucesso no mercado do Reino Unido, Marvel’s Spider-Man Remastered é outra parte importante da estratégia de expansão da Sony no mercado de PCs.

Os jogos lançados no Steam e na Epic Games Store geraram US$ 80 milhões na receita do ano fiscal de 2021 e a Sony estima receita de até US$ 300 milhões em 2022.

De acordo com dados de até final de Março de 2022, os resultados combinados de Horizon Zero Dawn, Days Gone e God of War somam US$ 108,9 milhões em receita. A versão para PC de Horizon Zero Dawn vendeu 2,3 ​​milhões de cópias, Days Gone vendeu 852 mil e God of War vendeu 971 mil.