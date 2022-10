Mason Greenwood é detido novamente após violar condicional

O atacante do Manchester United Mason Greenwood, preso em janeiro deste ano após ter sido acusado de estupro e agressão por uma mulher, foi novamente detido neste sábado (15/10) por violar sua condicional.

“A polícia da Grande Manchester está ciente das acusações de um jovem de 21 anos, que teria infringido sua condicional e foi efetuada uma detenção no dia 15 de outubro”, confirmou um porta-voz da polícia, sem poder nomear o acusado por razões legais.

Caso de agressão

Greenwood foi detido pela primeira vez em janeiro, quando uma mulher o acusou nas redes sociais de agressão e estupro. Em imagens e vídeos, ela mostrou o rosto ensanguentado e lesões pelo corpo “para todos que querem saber o que Mason Greenwood faz comigo”.

Em fevereiro, o atacante, que era tido como uma das grandes promessas do futebol inglês, pagou fiança e foi liberado sob condicional. Depois do caso, Greenwood teve o contrato suspenso pelo Manchester United, além da rescisão com a Nike, então sua patrocinadora, e a remoção de seu perfil no jogo de simulação FIFA, da EA Sports.

Com o contrato suspenso até o momento, o United não se pronunciou sobre a nova detenção, tampouco sobre o futuro do jogador. Antes dos ocorridos, o jovem somou 83 aparições em jogos do Campeonato Inglês e marcou 22 gols. Sua última partida foi no final de janeiro deste ano, quando atuou por 82 minutos na vitória contra o West Ham pela Premier League, poucos dias antes de ser detido pela primeira vez.