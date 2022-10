Massagem de frente para a Baía de Todos-os-Santos: conheça o Soteroterapias

Quem tem rede social certamente já viu uma série de vídeos de pessoas fazendo massagens uma nas outras. Um dos perfis mais famosos do mundo é do massagista Emmanuel Lustin, americano especializado em massagens tântricas e que ficou famoso justamente pelos vídeos de seu trabalho. Em Salvador, também há um massagista que aposta nesse trabalho visual para ganhar notoriedade, ainda que longe dessa ideia do tantra.

Elder Nascimento é dono do estúdio Soteroterapias (@soteroterapias) e trabalha com diversos tipos de massagem. Dono de uma história de vida curiosa, ele acredita que seu trabalho passa pelo afeto e quis exercer esse ofício desde a infância por influência da avó, uma das primeiras baianas de acarajé a trabalhar na estação da Lapa e que tinha uma relação forte com folhas para tratar as pessoas próximas que a procuravam.

Administrador e produtor audiovisual de formação, ele deixou Salvador e foi para o Amapá estudar Medicina e lá onde se aprofundou nas massagens. “Chegando lá, comecei a me envolver com tribos indígenas, outra referência ancestral que tenho por conta de minha mãe. Lá entendi que o meu lance não era a medicina convencional, mas uma cura pelo toque, afeto e busco isso desde que voltei a Salvador. Fiz a formação lá e me profissionalizei em cursos. Não me formei em medicina, deixei o curso com um ano por entender que não era aquilo que iria me trazer a satisfação que queria”, explica.

Elder tem um estúdio no 2 de Julho há 3 anos. Numa sala simples, com linda vista para a Baía de Todos-os-Santos, quem entra no local ouve uma música calma e, antes da consulta, passa por uma conversa com o massoterapeuta de 27 anos, que já trabalhou com times de futebol, academias e clubes de esportes fazendo procedimentos como a liberação miofascial, utilizado para amenizar dores musculares causadas por tensão.

Essa conversa, diz o massoterapeuta, é importante porque muitas vezes os pacientes chegam até a sua maca com dores físicas, mas que são causadas por problemas emocionais.

“A gente começa entendendo dores no cérebro. Para além do mal dormir ou algo do tipo, pode ter algum problema emocional que se transforma em dores físicas. Sempre que atendo pacientes, ouço a reclamação da dor física, mas logo depois numa conversa de 7 a 10 minutos, tento fazer o paciente lembrar se também tem algum problema afetivo. Algumas vezes, tenho a sorte de já esclarecer nesse contato, outras não”, detalha.

Elder atende de 5 a 7 pessoas por dia. Além do estúdio, ele também faz massagens na casa dos pacientes e atua em projetos sociais. Seu menu conta com massagens dos tipos Deep Issue, Thai e Reflexologia (entenda o que significa cada uma delas no final do texto). Ele também trabalha com ventosaterapia com preços que vão de R$40 a R$250.

” Não disponibilizo nenhuma massagem como tantra, naturismo, nada disso. Mas, enquanto uma pessoa que trabalha com massoterapia, entendo que a massagem está ligada à sexualidade. Diferente do que as pessoas pensam, não está ligada ao órgão sexual. É possível conseguir orgasmos com pontos que você jamais imaginou ter. Nós, homens, temos uma musculatura que o massoterapeuta consegue ativar ponto de orgasmo na parte superior do peito, por exemplo”, inicia.

Ele completa: “De alguma forma, a massagem vem carregada desse apelo sexual porque isso é um nicho de mercado mesmo. Tem gente querendo fazer dinheiro por aí. Mas uma massagem pode involuntariamente te fazer se sentir tocado de uma forma que não foi, lembrar de algum toque. Mas, lógico, a massoterapia não está atrelada ao ato sexual”.

DEEP TISSUE MASSAGEM

Massagem com manobras em tecidos profundos, proporciona alívio de dores musculares e das tensões corporais, promovendo a flexibilidade de tecidos e articulações. (Para quem curte massagem firme)

A liberação miofascial é um procedimento usado para amenizar as dores musculares causadas por tensão. Por meio de pressão sobre o local da dor, realizada manualmente ou com o aporte de rolos, a terapia previne lesões e contribui para o tratamento de graves patologias musculoesqueléticas.

THAI MASSAGEM

Massagem antiga, com origem na Índia, e utiliza técnicas suaves de alongamento, focando nos principais pontos energéticos do corpo para liberar a energia bloqueada, melhorando a dor e o desconforto, gerando sensação de relaxamento.

REFLEXOLOGIA

Técnica que ajuda a tratar dores de ordem física e emocional somente com massagem e toques estratégicos em regiões dos pés.