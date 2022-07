Masterchef Brasil 2022: Edleide beija Jacquin e ganha flor do chef

Edleide chegou no Masterchef Brasil dizendo ser apenas uma dona de casa, mas deixou a competição entre 8 melhores cozinheiros amadores do país. Mesmo aclamada por Henrique Fogaça, a participante deixou o programa após servir bunny chow, receita famosa na África do Sul, com massa crua no 11º episódio da temporada.

Durante a prova, ela tentou caprichar no sabor do recheio para “esconder” os defeitos do pão. Edleide, que sempre temeu levar broncas de Erick Jacquin, encheu o jurado de beijes ao se despedir e acabou ganhando o broche que o francês estava usando, em formato de girassol.

Na prova de eliminação a cozinheira cometeu dois erros cruciais. Primeiro, deixou a massa descanso por 1 hora com o forno ligado. Com a receita crescida, sovou novamente, acabando com o processo de fermentação. A maranhense entende que precisa estudar para transformar a gastronomia em profissão.

Confira quais foram provas do 11º episódio

O carnaval está presente na gastronomia do Masterchef. Os participantes tiveram a missão de servir feijoada, com quatro acompanhamentos, para 100 membros do grupo especial das escolas de samba de São Paulo. Vencedora da última prova, Lays foi a capitã do time amarelo e escolheu Fernando para ser o capitão do time azul. Os dois definiram com quem gostariam de trabalhar, mas tiveram que formar equipe com os colegas que estavam no time oposto. Cada equipe recebeu a ajuda de uma baiana para fazer as refeições.

Os competidores cozinharam por 2 horas e tiveram 15 minutos para finalizar a montagem enquanto o serviço estava acontecendo. Ao término, a vitória foi da equipe azul por 95 votos a 5. Após o desempenho negativo, o time amarelo foi para a prova de eliminação. O desafio foi fazer Bunny Chow, uma receita popular na África do Sul, que leva pão e molho curry. Os cozinheiros tiverem 15 minutos para preparar a massa, que descansou por 1 hora. Depois, de volta à cozinha, eles fizeram o mercado de 3 minutos e tiveram mais 1 hora para finalizar o prato.

Rafael foi o vencedor da noite, enquanto Lays ficou em segundo lugar. Edleide e Jason se atrapalharam nos processos. Ele errou no sabor, ela entregou massa crua. O erro na base do Bunny Chow eliminou a maranhense.

