MasterChef Brasil 2022: Eliminado, Fernando recebe convite para trabalhar com Jacquin

Fernando nunca escondeu que estava no MasterChef Brasil para jogar. Eliminado no episódio desta terça-feira (02), o paulista errou no preparo da ballotine e levou a pior. O momento, que poderia ser de tristeza, foi tomado pela alegria quando o artesão recebeu um convite para trabalhar com Erick Jacquin.

Ao longo de sua trajetória no reality show culinário, Fernando impressionou os jurados, entrou em conflito com colegas e dividiu opiniões do público. A sua estratégia para vencer também envolvia seu visual. Estudante de figurino, cada look foi milimétricamente pensado e trocou a cor do cabelo 12 vezes.

Em entrevista para a Band.com, o ex-participante declarou se orgulhar de ter sido fiel aos seus valores. Fernando acredita que participar do reality foi um processo de autoconhecimento muito intenso. O amante da cozinha não conseguiu conter a emoção na sua despedida. “Sair da cozinha com o título de confeiteiro da temporada e com uma vaga no restaure do Jacquin é um prêmio.”, comemora.

Fernando e Renato foram os destaques negativos da prova de eliminação. (Foto: Melissa Haidar/Band)

Confira quais foram as provas do 12º episódio O episódio desta semana recebeu a chef número 1 no mundo, a peruana Pia León. Os cozinheiros amadores receberam uma aula da cozinheira, degustaram um prato feito por ela e, na sequência, tiveram que reproduzir a mesma receita em 1 hora e 15 minutos. O vencedor do desafio foi Jason, que ficou sozinho no mezanino. Rafael e Melina foram eleitos os piores da noite.

Fernanda, Rafael, Melina, Renato, Lays e Fernando fizeram ballotine na prova de eliminação. Os participantes tiverem 1 hora e 30 minutos para realizar o prato principal, acompanhado de molho e uma guarnição. Renato fez a melhor refeição da prova. Rafael e Fernando foram os destaques negativos da noite, terminando com a eliminação do artesão.

Degustação do prato da chef nº1 no mundo: Pía Leon. (Foto: Melissa Haidar/Band)

