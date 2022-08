Masterchef Brasil 2022: Jason é eliminado, com bolo destruído minutos antes da degustação

O episódio que foi ao ar nesta terça-feira (09) deixou o público angustiado ao acompanhar a saga de Jason para entregar o bolo charlote perfeito na prova de eliminação.

Infelizmente, o cozinheiro amador viu seu trabalho desmoronar minutos antes de apresenta-lo aos chefes. Desesperado, ele até tentou arrumar, mas não deu certo. Embora o sabor tenha ficado parecido ao doce original, a estrutura feita com bolacha champanhe não aguentou segurar o recheio líquido e desmanchou.

Na despedida, o participante recebeu elogios de Jacquin: “Você é uma pessoa extraordinária, um lutador. Você gosta do que faz, dá pra sentir, e quando a gente ama o que faz, conquista o mundo. Você está de parabéns”. Jason se despediu da 9ª temporada do reality show culinário aplaudido pelos colegas.

Jason assiste seu bolo desmoronar momentos antes da degustação. (Foto: Melissa Haidar/Band)

Confira quais foram as provas do 13º episódio No episódio que foi ao ar nesta terça-feira (09), os participantes tiveram que cozinhar com o mercado realizado pelos chefs. A prova foi realizada em duelos. Renato, escolheu enfrentar Rafael, usando ingredientes escolhidos por Fogaça. Jason duelou contra Fernanda, usando a cesta da Helena Rizzo. Já Melina e Lays trabalharam com insumos escolhidos por Jacquin. Após 1 hora de prova, Renato, Fernanda e Lays venceram a disputa.

Na prova de eliminação, Rafal, Jason e Melina tiveram que preparar um bolo charlote. Os participantes tiverem duas horas para realizar o preparo da receita e gerou momentos de grande tensão para o público. Melina realizou o melhor bolo charlote da noite. Fernanda, Lays, Melina, Rafael e Renato formam o top 5 da 9ª temporada está formado.

Os competidores tiveram que se enfrentar, usando ingredientes escolhidos pelos chefes. (Foto: Melissa Haidar/Band)

