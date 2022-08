MasterChef Brasil 2022: Lays e Fernanda estão na final, Rafael é o último eliminado da temporada

Rafael foi o último eliminado da 9ª temporada do MasterChef Brasil. O rapaz deixou a competição na semifinal que foi ao ar nesta terça-feira (30). O carioca foi vencido por Fernanda, que retornou na repescagem e vai para a final com Lays.

+ Masterchef Brasil 2022: Renato, ‘Rei do Tucupi’, não segue conselho de Fogaça e é eliminado

Como tradição, a última prova de eliminação foi preparar um banquete com carne suína para os jurados. Erick Jacquin disse que a eliminação foi definida nos detalhes. Fernanda vai à final com Lays, amiga de Rafael e com quem o competidor estava animado para disputar o último episódio.

Rafael se emociona ao deixar a competição. (Foto: Melissa Haidar/Band)

Confira quais foram as provas do 16º episódio No primeiro desafio da noite, o top 3 foi surpreendido com a visita de Daisy, Pablo e Rafael, os três campeões do MasterChef Profissionais. A prova que garantiu a vaga na final foi reproduzir os três pratos vencedores.

Lays, por ter sido a melhor da última avaliação, definiu que Rafael ficasse com a receita de Pablo, Fernanda com a de Rafael e ela escolheu o prato de Daisy. Mais uma vez, Lays teve o melhor desempenho e comemorou a classificação na final.

Para a prova de eliminação, a missão foi cozinhar um lombo de porco, envolto em bacon, com molho e acompanhamento. Ao término da degustação, Jacquin, Fogaça e Helena falaram que o ponto de cocção da carne foi o diferencial, garantindo a vaga de Fernanda na final, ao lado de Lays.

A prova de eliminação foi definida nos detalhes. (Foto: Melissa Haidar/Band)

