Masterchef Brasil 2022: Renato, ‘Rei do Tucupi’, não segue conselho de Fogaça e é eliminado

Poucos participantes foram insistentes para entrar no MasterChef Brasil quanto Renato. O paraense já se inscreveu 7 vezes para a competição e foi o eliminado desta terça-feira (23), na tradicional prova do cacau.

No desejo de criar um menu degustação na prova de eliminação, o competidor acabou se atrapalhando com o tempo. Renato entregou apenas uma das receitas, nos três pratos que havia pensado.

O “Rei do Tucupi”, como é chamado carinhosamente por Henrique Fogaça, não seguiu o conselho do chef de que “menos é mais”. Na prova de eliminação, Renato serviu um megret de pato com batatas ao murro, um prato repleto de improvisos.

Renato é o eliminado do 15º episódio. (Foto: Melissa Haidar/Band)

Na disputa por uma vaga na semifinal com Layz e Fernanda, o paraense deixou a cozinha na final da 9ª temporada. A despedida foi marcada pelo carinho dos jurados, que fizeram questão de exaltar o bom trabalho que Renato fez em outras provas.

Confira quais foram as provas do 15º episódio O top 4 do MasterChef Brasil preparou um menu degustação inspirado na Copa do Mundo. Rafael, que venceu a prova da semana anterior, dividiu a equipe. Lays preparou a entrada com Caju, Rafael fez o primeiro prato principal com cachaça, Fernanda ficou com o segundo prato principal, com banana-da-terra, e a sobremesa foi criada por Renato com tucupi.

Além da pressão de garantir uma vaga na semifinal, os cozinheiros tiveram receitas degustadas pelo ex-jogador Edmilson, as jogadoras Andressa Alves e Cristiane, e o Chef Pablo Peralta. Rafael foi o vencedor desta disputa.

A prova de eliminação foi a clássica prova do cacau. Os participantes tiveram que preparar uma receita livre com os derivados do cacau. Após 1h30, Lays foi eleita a melhor do desafio, enquanto Renato e Fernanda ficaram na berlinda. O paraense se atrapalhou durante a prova e acabou entregando um prato, que, segundo os chefs, “não o representava”. O competidor foi o 14º eliminado da temporada.

Na primeira prova, os participantes trabalharam como um time único. Na prova de eliminação, enfrentaram a clássica prova do cacau. (Foto: Melissa Haidar/Band)

