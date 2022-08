Masterchef Brasil: participante eliminada pede emprego a jurados e recebe proposta chocante

A edição do “MasterChef Brasil” desta terça-feira (16) contou com a eliminação de Melina e um pedido inusitado e emocionante da participante. A cozinheira amadora de 29 anos se despediu do reality depois de apresentar um prato que não agradou os jurados na prova que unia a gastronomia brasileira com a mexicana.

Melina deixou o feijão queimar e deu adeus ao reality de culinária, porém, antes de ir resolveu pedir um emprego aos três jurados da emissora. Muito abalada com o resultado, Melina pediu: “Eu quero um emprego, pois estou desempregada”. “Quero ir para os dois restaurantes, um em cada turno, se possível. Estou disposta a deixar tudo para trás, chegar com a cara e a coragem para descobrir o que a vida me reserva”, afirmou em entrevista exclusiva ao canal.

Comovidos com o desabafo de Melina, Henrique Fogaça e Helena Rizzo se colocaram à disposição da ex-participante: “O MasterChef é o primeiro passo de um monte de portas que vão se abrir. Guarde isso, tá bom? Se quiser trabalhar comigo, vamos ter restaurante em breve novo”, garantiu Fogaça.

A prova de eliminação do #MasterChefBr de ontem foi TUDO! Com direito à abertura com mariachis, aula do casal de chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz e, claro, muita correria na hora de entregar o prato!

Dinâmica inédita leva jurados ao mercado e deixa cozinheiros apavorados A nona temporada do Masterchef está acontecendo com todo o vapor. O 13° episódio foi ao ar na noite da última terça-feira (09) e surpreendeu até os jurados com uma dinâmica inédita no reality show. Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin foram os responsáveis pelo mercado da prova.

Para o desespero dos participantes, o trio de avaliadores teve três minutos para montarem cestas que, em seguida, deveriam ser usadas nos pratos dos cozinheiros. E na intenção de dificultar ainda mais, Ana Paula Padrão, apresentadora do programa, anunciou que, além de um prato autoral, os competidores iriam duelar entre si.

Como sempre, o destaque da última prova de eliminação, Renato escolheu primeiro e escolheu Rafael para o duelo. Por sorteio, a dupla ficou com a cesta de Fogaça. Em seguida, indicado por Renato, Jason escolheu Fernanda para duelar; os dois sortearam a cesta de Helena. Por último, sobraram Lays e Melina, que ficaram com os ingredientes de Jacquin.

