Masterchef: Dinâmica inédita leva jurados ao mercado e deixa cozinheiros apavorados

A nona temporada do Masterchef está acontecendo com todo o vapor. O 13° episódio foi ao ar na noite desta terça-feira e surpreendeu até os jurados com uma dinâmica inédita no reality show. Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin foram os responsáveis pelo mercado da prova.

+ Participante cotada para ‘A Fazenda’ detona produção e faz acusações contra a Record

Para o desespero dos participantes, o trio de avaliadores teve três minutos para montarem cestas que, em seguida, deveriam ser usadas nos pratos dos cozinheiros. E na intenção de dificultar ainda mais, Ana Paula Padrão, apresentadora do programa, anunciou que, além de um prato autoral, os competidores iriam duelar entre si.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MasterChef Brasil (@masterchefbr)

Como sempre, o destaque da última prova de eliminação, Renato escolheu primeiro e escolheu Rafael para o duelo. Por sorteio, a dupla ficou com a cesta de Fogaça. Em seguida, indicado por Renato, Jason escolheu Fernanda para duelar; os dois sortearam a cesta de Helena. Por último, sobraram Lays e Melina, que ficaram com os ingredientes de Jacquin.

Competitividade? TEMOS! Se liga no pique dos jurados pra fazer o mercado… #MasterChefBr pic.twitter.com/s8GFKet7Xf

— MasterChef Brasil (@masterchefbr) August 10, 2022

Jacquin reforçando aquele ditado “quem ajuda também atrapalha”. Não, pera… #MasterChefBr pic.twitter.com/v0Yvm1YJAh

— MasterChef Brasil (@masterchefbr) August 10, 2022

Jason é eliminado, com bolo destruído minutos antes da degustação Infelizmente, o cozinheiro amador viu seu trabalho desmoronar minutos antes de apresenta-lo aos chefes. Desesperado, ele até tentou arrumar, mas não deu certo. Embora o sabor tenha ficado parecido ao doce original, a estrutura feita com bolacha champanhe não aguentou segurar o recheio líquido e desmanchou.

Na despedida, o participante recebeu elogios de Jacquin: “Você é uma pessoa extraordinária, um lutador. Você gosta do que faz, dá pra sentir, e quando a gente ama o que faz, conquista o mundo. Você está de parabéns”. Jason se despediu da 9ª temporada do reality show culinário aplaudido pelos colegas.

Que triste a eliminação do Jason… #MasterchefBR pic.twitter.com/Xx6n9DAy1g

— Sérgio Santos (@ZAMENZA) August 10, 2022

Leia mais notícias da TV:

+ Ilha Record: Solange e Jaciara discutem no exílio e situação mal resolvida vem a tona

+ Dinâmica do “Ilha Record” termina em acusação de machismo e piscina de água suja

+ Poliana Moça: Vini conversa com Formiga e André sobre desejo de Raquel, Durval escuta tudo