MasterChef Profissionais 2022: 4ª temporada estreia já com 3 cozinheiros eliminados!

O MasterChef Profissionais finalmente está de volta! A quarta temporada do reality show culinário estreou na Band nesta terça-feira (13), às 22h30. O primeiro episódio surpreendeu o público, eliminando de cara 3 cozinheiros da competição. Foram uma maratona de provas, todas realizadas no mesmo dia.

+ MasterChef Brasil 2022: Lays é a grande campeã da 9ª temporada!

Esta temporada já começou frenética. Os jurados nem bem conheceram os 12 cozinheiros participantes e, já mandaram 3 para casa. Já na primeira prova, os competidores tiveram que cozinhar um prato com língua de boi. Claudia foi a primeira eliminada do dia. Thyago e Marília foram para o vestiário, sendo eleitos os piores cozinheiros da prova.

Agora, na segunda prova, os cozinheiros tiveram que preparar um prato com carcaça de peixe. Luciane foi a segunda eliminada da noite, com Hichel e Thalyta eleitos os piores cozinheiros da prova. A terceira e última prova do dia foi a mais complexa de todas.

Claudia e Luciane são as primeiras eliminadas da noite. (Foto: Divulgação/ Band)

Cozinheiros não conseguem entregar o menu escolhido por Helena A terceira e última prova de eliminação consistiu em reproduzir um menu completo dá, cozinheira e jurada, Helena Rizzo. A disputa foi realizada entre dois grupos e teve a duração de 3h. Vários influencers gastronômicos compareceram para degustar o serviço oferecido pela chef.

Entretanto, a prova foi um completo desastre. Nenhum dos times conseguiu entregar as receitas escolhidas a dedo por Helena. Os jurados e Ana Paula Padrão deixaram claro que estavam com vergonha dos pratos entregues aos clientes. Mesmo com a prova sendo realizadas em grupo, a avaliação foi individual. Thyago foi o terceiro eliminado da noite.

Thyago é o terceiro eliminado. (Foto: Divulgação/ Band)

Confira as últimas notícias da TV e do mundo dos Famosos:

+ No frio, Mirella esquece de colocar calças e dá empinada polêmica com fio-dental: “Na praia?”

+ BBB23: Primeiros nomes cotados para o reality são divulgados

+ Vestido de Maraisa volta a subir durante show e volume segura para não descer: “Bumbum na nuca”