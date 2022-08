Mata de São João realiza I Feira de Ciências das escolas municipais

A I Feira de Ciências das Escolas Municipais acontece de 24 a 26 de agosto em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. No período, 37 unidades de ensino vão expor seus trabalhos na Casa da Cultura e na Praça Amado Bahia. A ideia da iniciativa é mostrar ações sustentáveis que podem ser aplicadas no dia a dia, entre outros temas.

Além da exposição de trabalhos, os alunos também vão debater sobre reciclagem, produções responsáveis, sustentabilidade, energias renováveis e outros assuntos.

O evento contará também com expositores externos. Estão confirmados a cooperativa CataNordeste, a Coopermarc, o Ifbaiano com uma oficina de alimentos e agroindústria, a Imetame, o Fitto Appis, a Meliponário Pólen Dourado, a Capril RA., a Pimentas do Rancho e a Artesanatos do Curralinho.

Ações de sustentabilidade

Desde o ano passado, a prefeitura instala Estações de Sustentabilidade nas escolas, com pontos de reciclagem. Para levar o assunto até a sala de aula, foi realizada uma gincana entre as escolas, com a ideia de premiar a que mais reciclou resíduos durante o período.

“Pensar no futuro sustentável vai além das discussões propostas em sala de aula, é necessário pensar e executar ações assertivas que beneficiem o todo”, diz o secretário de Educação Alex Carvalho. Até o final do ano, serão investidos cerca de R$ 5 milhões para implementação da energia fotovoltaica em todas as 37 unidades escolares do município.

Serviço:

O QUE: I FEIRA DE CIÊNCIAS

QUANDO: DE 24 A 26 DE AGOSTO

ONDE: CASA DA CULTURA E PRAÇA AMADO BAHIA EM MATA DE SÃO JOÃO