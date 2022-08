Maternidade e casamento: Mirela Janis e Yugnir iniciam nova etapa

Um novo momento se inicia na vida de Mirela Janis e Yugnir, que agora se preparam para construírem uma família juntos. Os influenciadores estão se organizando para a chegada do primeiro bebê, e, para isso, algumas mudanças mais acentuadas já começaram a ganhar forma na rotina deles, como escolha de um local para viver, o desacelerar dos trabalhos e estudos sobre maternidade. Todos esses detalhes, inclusive, Mirela adiantou em entrevista à coluna LeoDias.

Projetados nacionalmente nos realities De Férias com o Ex e Power Couple, Mirela e Yugnir conquistaram uma legião de fãs ao longo dos últimos anos e um grande impulsionamento na internet. Noivos desde setembro de 2021, pouco tempo após o fim do reality na Record TV, agora eles partem para uma nova etapa.

“Nós já passamos por muitas coisas juntos, e agora é o momento em que estamos mais conectados e estáveis financeiramente. Então decidimos tomar essa decisão e começar a construir uma família juntos. Começamos [o processo de engravidar] agora. Já parei de tomar os anticoncepcionais. Mas não estamos com pressa, Deus sabe todas as coisas”, contou Mirela.

Questionada sobre o que mudou na vida do casal após a decisão, ela revela que o casamento, principalmente, já é um plano para breve. “Nós já moramos juntos e vamos marcar nosso casamento para o ano que vem. Já investimos em algumas coisas juntos (que vamos revelar em breve) também trabalhamos juntos, então achamos que esse seja o melhor momento”.

“Sempre sonhei em ser mãe” – Mirela Janis

Sobre torcida para o sexo do bebê, Mirela é taxativa. “Todas as pessoas querem uma mini cremosinha (risos), mas não tenho preferência, é o que Deus quiser. O Yugnir já tem um filho, de 14 anos. Então ele gostaria de ter uma menina. Eu sempre sonhei em ser mãe. É um dos meus maiores sonhos. Mas me achava imatura. Sempre me dei bem com crianças e agora estou na minha melhor fase. Me sinto pronta pra viver tudo isso”, faz ela a ressalva.

“Nós temos uma rotina muito louca pois moramos em duas cidades, São Paulo e João Pessoa. Ficamos um tempão sem saber qual seria o lugar ideal. Mas entendemos que pra nós São Paulo é para o trabalho e em João Pessoa teremos mais qualidade de vida. Então vamos tentar dedicar 100% do nosso tempo ao bebê”, completou Mirela sobre o futuro em família.

