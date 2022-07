Matheus Bahia recebe o terceiro amarelo e desfalca o Bahia contra o Guarani

O Bahia ganhou um desfalque para o próximo compromisso na Série B. O lateral esquerdo Matheus Bahia recebeu o terceiro cartão amarelo e não vai enfrentar o Guarani, no próximo sábado (16), às 18h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP.

Por outro lado, o Esquadrão tem o retorno do atacante Raí, que cumpriu suspensão no empate com o Vila Nova. Antes do duelo com o Guarani, o tricolor enfrenta o Athletico-PR, na terça-feira (12), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o jogo na Arena da Baixada, o Bahia não pode contar com o volante Emerson Santos, o atacante Rildo e o zagueiro Didi. Eles já defenderam outras equipes na Copa do Brasil. Emerson Santos, inclusive, sofreu um estiramento muscular na coxa.

Completam a lista de desfalques o volante Rezende, o lateral Luiz Henrique e o meia-atacante Marco Antônio. Todos machucados.

Neste sábado (9) e no domingo (10), o Bahia treina no CT do Atlético-GO, em Goiânia. Logo depois, o Esquadrão segue viagem para Curitiba.