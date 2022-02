Matheus Fernandes e Xand avião juntos em “Balanço da Rede”

Celebridade



Publicado em 25 de fev de 2022 e atualizado às 15:19

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

Depois de muita expectativa para o lançamento desta parceria entre Matheus Fernandes e Xand Avião, finalmente pudemos conhecer “Balanço da Rede”. A canção, que MF assina como um dos compositores, já está disponível em todas as plataformas digitais desde às 21h desta quinta-feira (24).

A faixa chega aos aplicativos de música depois de duas semanas do anúncio da colaboração entre os artistas, que deram spoilers da gravação do videoclipe em suas redes sociais. As duas maiores vozes do forró enfim reunidas, em uma faixa inédita e pra lá de animada, tem gerado grande expectativa entre os fãs dos cantores.

MF: “Estou muito feliz por finalmente compartilhar essa música com todos vocês. Foi incrível compor, gravar a faixa e o videoclipe, mas acredito que vai ser ainda mais incrível ver todos vocês ouvindo, curtindo e balançando muito a rede”.

Dirigido por Pedro HD, o audiovisual da canção, que ficou disponível no YouTube de Matheus na manhã desta sexta (25), foi gravado no Porto das Dunas, em Aquiraz/CE, próximo de Fortaleza/CE, terra natal de MF. No belíssimo e tranquilo cenário da praia, Matheus e Xand balançaram a rede e vão nos colocar para dançar com essa canção animada, inédita e que transborda talento.

Xand Avião: “Eu tô muito feliz com a parceria com o MF! A música é uma paulada de boa, tenho certeza que em pouco tempo vai cair nas graças do povo. A rede vai balançar. Prepara o pézinho na parede. O clipe também ficou muito legal, um cenário paradisíaco no meu Ceará! Não percam”.

Produzida por Igow, “Balanço da Rede” é a nova música de trabalho de Matheus Fernandes que, com sete anos de carreira, talento, carisma e amor pela música, arrasta legiões de fãs por onde passa.

SOBRE MATHEUS FERNANDES

Matheus Fernandes, mais conhecido como MF, viu sua carreira decolar aos 23 anos de idade após o estouro de músicas como “Mulherada na Lancha”, “Mete Ficha” e “Modo Avião”. Hoje, aos 30 anos e com quase uma década de estrada, o cearense é considerado um dos grandes nomes atuais do forró, combinando ritmos como sertanejo, piseiro, arrocha, brega e batidas eletrônicas ao seu trabalho. MF também é dono do hit “Baby Me Atende”, canção composta por ele e com participação de Dilsinho, que se aproxima de 350 milhões de visualizações no YouTube. Sua parceria com Ávine Vinny em “Coração Cachorro” também é sucesso e tem 127 milhões de views.

Com mais de 50 músicas de autoria própria, Matheus começou no mercado musical como compositor e atualmente ostenta um repertório gravado por artistas como Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Xand Avião, Inimigos da HP, Humberto & Ronaldo, Cristiano Araújo, entre outros. Ao longo da carreira profissional, coleciona parcerias importantes com cantores renomados na cena musical como: Léo Santana (Sonâmbulo; Do Nada Eu Apareço na Balada), Dilsinho (Baby Me Atende), Zé Neto & Cristiano (Nem Vá), Simone da dupla com Simaria (O Jeito é Beber), Wesley Safadão (Plano de Solteiro), Raí Saia Rodada (Irrecaível), Israel Novaes (Spring Break), Simone & Simaria (Vem Que Eu Vou Te Dar), Humberto & Ronaldo (Cuidar de Você), e muito mais.

Balanço da Rede – Matheus Fernandes, Xand Avião

Compositores: Matheus Fernandes, Davi Melo, Madimbu, Vitinho Poeta, Balove

Letra:

Tô off pra disputa, quero ser prioridade

Quero amor inteiro, não aceito só metade

Vou te excluir se não se decidir,

Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim,

Fala na minha cara que não gosta do balanço,

Aquele negócio a gente faz em todo canto,

VEM CÁ, pra gente se amar.

No balanço da rede, só tomando vento

Com o pé na parede só pra dar o movimento,

Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo.

Fazer amor é fácil quero ver ter sentimento.

No balanço da rede, só tomando vento

O pé na parede só pra dar o movimento,

Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo.

Fazer amor é fácil quero ver ter sentimento